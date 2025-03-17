بعد 2200 عام.. العثور على مقبرة "الأميرة الحمراء" في الصين (صور)

وكالات

تمكن علماء الآثار في الصين من اكتشاف مقبرة نادرة تعود لامرأة عاشت قبل 2200 عام، وكانت أسنانها مغطاة بالزنجفر (الزيرنج)، وهي مادة سامة تستخدم كصبغة.

وتعد هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها العثور على الزنجفر على أسنان امرأة.

يذكر أن الزنجفر هو مركب معدني من الزئبق والكبريت، وقد استُخدم منذ الألفية التاسعة قبل الميلاد في الطقوس الدينية والفن وللرسم على الجسم.

واستطاع علماء الآثار العثور على هذه البقايا غير العادية خلال عمليات التنقيب التي أجريت في مقبرة بمدينة توربان في منطقة شينجيانغ.

المقبرة التي تقع على طريق الحرير، الذي كان طريقا تجاريا مهما يربط بين دول أوروبا وآسيا.

وفي إحدى المقابر في المقبرة، عثر علماء الآثار على بقايا أربعة أشخاص، بما في ذلك مراهق، ومع ذلك، فإن هيكلا عظميا واحدا من بين البالغين في الدفن تميز بوجود آثار لصبغة حمراء على أسنانه.

وأظهر التحليل التشريحي أن هذه البقايا تعود لامرأة توفيت في عمر يتراوح بين 20 و25 عاما.

وكشط الباحثون عينة من الصبغة الحمراء ودرسوها باستخدام ثلاث طرق مختلفة من التحليل الطيفي، مما سمح بتحديد التركيب الكيميائي للعينة.

وبالتحليل تبين أن الصبغة كانت من الزنجفر الذي تم خلطه مع بروتين حيواني، ربما من صفار البيض أو بياضه، لتمكين رسمه على أسنان المرأة.

وأطلق العلماء على المرأة لقب "أميرة طريق الحرير الحمراء" نسبة إلى "الملكة الحمراء" لحضارة المايا في المكسيك، والتي كان جسدها مغطى بالزنجفر.

لا يُعرف سبب طلاء أسنانها باللون الأحمر، قد يكون ذلك مرتبطا بمفاهيم الجمال، أو المكانة الاجتماعية، أو ممارسات شامانية.