وسط احتجاجات.. نتنياهو يخضع للمحاكمة للمرة الـ18

(وكالات)

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث يواجه تهماً تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في قضايا معروفة إعلاميًا بملفات 1000 و2000 و4000، وهي المحاكمة الثامنة عشر التي يمثل فيها نتنياهو أمام القضاء.



وفي الوقت الذي جرت فيه الجلسة، تظاهر عشرات المحتجين أمام مقر المحكمة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ"تورط مكتب نتنياهو في علاقات مشبوهة مع قطر"، كما هاجموا قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وخلال انعقاد الجلسة، طلب نتنياهو استراحة، بعدما تلقى مظروفًا خلال إدلائه بشهادته، دون الكشف عن محتواه أو الجهة التي أرسلته.

وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق 24 جلسة لمتابعة القضية، ما يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام 6 جلسات إضافية قبل أن تبت المحكمة في مصيره.

والملف 1000، هو من بين القضايا التي يحاكم عليها نتنياهو ويُتهم فيه بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال، بينها مجوهرات وسيجار، مقابل خدمات وتسهيلات خاصة.

أما الملف 2000، فيواجه فيه اتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقييد الصحيفة المنافسة "إسرائيل اليوم".

وفي الملف 4000، تتهم النيابة نتنياهو بتقديم امتيازات حكومية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي كان يملكها شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية على موقع "واللا" الإخباري.