إيران: لن نكشف الآن عن محتوى رسالة ترامب إلينا

(وكالات)

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن لن تكشف عن تفاصيل الرسالة التي تلقتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول مضمونها مجرد تكهنات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "لا نخطط بعد للكشف عن محتوى هذه الرسالة في وسائل الإعلام.. كل ما ظهر في الإعلام فيما يتعلق بهذا الموضوع هو مجرد تكهنات".

وأضاف أن محتوى الرسالة لا يختلف كثيرًا عن تصريحات ترامب العلنية، ما يعني أن واشنطن لا تزال تتبع نهجًا مزدوجًا بين المسار الدبلوماسي والتصعيد العسكري.

من جانب آخر، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن" الأسبوع الماضي عن زيارة رسمية قام بها المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إلى طهران، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونقل إليه رسالة من الرئيس الأمريكي.

وعلق بقائي على ذلك بالقول إن إيران ستعلن عن ردها على الرسالة بعد اكتمال عملية التقييم والمراجعة الكاملة لها، ما يعكس تريث طهران في التعامل مع التحركات الدبلوماسية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، معربًا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد الخيار العسكري كأحد السيناريوهات المحتملة، مؤكدًا أن إدارته تفضّل المفاوضات لحل الأزمة النووية الإيرانية.