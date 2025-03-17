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استهداف مصور وصحفي بصاروخ من حزب الله اللبناني

01:04 م الإثنين 17 مارس 2025

حزب الله اللبناني

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دمشق- (د ب أ)

أعلنت المديرية العامة للإعلام في محافظة حمص السورية إصابة مصور وصحفي على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا.

وقالت المديرية، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين، إن ذلك جاء "بعد استهدافهما بصاروخ موجه من قبل حزب الله بشكل مباشر".

وأكدت وزارة الدفاع أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل حزب الله".

وسلم الجيش اللبناني إلى السلطات السورية جثامين ثلاثة سوريين قتلوا خلال اشتباكات على الحدود.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن قرى وبلدات لبنانية للقصف من جهة الأراضي السورية، فردّت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني.

ولفت إلى "استمرار الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية".

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حزب الله اللبناني دمشق سد زيتا لبنان
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