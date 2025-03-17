قانون الأحوال الشخصية.. الكويت ترفع الكويت ترفع سن الزواج لـ18 عامًا

وكالات

أقرت الحكومة الكويتية تعديلاً جديدًا على قانون الأحوال الشخصية، يقضي برفع سن الزواج من 15 عامًا إلى 18 عامًا.

ووفق مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، تم تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، بحيث تنص الصياغة الجديدة على أنه "يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عامًا وقت التوثيق".

وبحسب المذكرة التفسيرية للتعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين 18 عاما، استنادًا إلى دستور دولة الكويت، الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تشجع على تحديد سن أدنى للزواج.

وأشارت المذكرة إلى أن رفع سن الزواج يتماشى مع التزامات الكويت الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعرّف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز سن 18 عامًا، وتلزم الدول الموقعة عليها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الزواج المبكر.

ويتسق التعديل مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تؤكد ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والكاملة من الزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.

وأضافت المذكرة أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من ظاهرة الزواج المبكر، التي قد تؤدي إلى تحديات اجتماعية واقتصادية، وتؤثر سلبًا على استقرار الأسرة، مشددة على أن القرار يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحديث منظومتها القانونية وفق التطورات المجتمعية ومتطلبات العصر.

وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد صرّح في وقت سابق أن 30% من حالات الزواج للقصر في الكويت تعود لمقيمين من جنسيات مختلفة، وأغلبهم من السوريين، يليهم السعوديون، ثم الإيرانيون، والأفغان، والمصريون، والقطريون.