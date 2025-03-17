مقتل 120 عنصرًا من حركة الشباب بغارات جوية في جنوب الصومال

مقديشو - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 120 عنصرا من "حركة الشباب" حتفهم وذلك عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة، على مدينة "جِلب" بإقليم جوبا الوسطى في جنوب الصومال .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) اليوم الاثنين عن مصادر قولها إن "الجيش تمكن من دك معاقل المتمردين، حيث علم أن 20 إرهابيا، من القادة الميدانيين، كانوا من بين القتلى".

وأضافت المصادر أن "عدة أوكار منسوبة للمليشيات، المرتبطة بتنظيم القاعدة ، تم تدميرها، حيث أصبحت أثرا بعد عين، كما لاذ الكثير من كبار قادتهم بالفرار خوفا من التصفية على أيدي الجيش الذي يزحف نحو آخر معقل للعدو الإرهابي".

ووفق الوكالة ، "كان الجيش أعلن أمس الأحد عن عملية عسكرية نوعية ضد أهداف الإرهابيين، من بينها مقر قيادة التنظيم الإرهابي في المدينة، ومعسكرات تدريب كان يستخدمها المتشددون لتجهيز عناصرهم لتنفيذ هجمات إرهابية."

كما شملت الضربات ورش تصنيع العبوات الناسفة ومخابئ لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأسفرت العملية عن تدمير كامل للبنية التحتية المستهدفة، إلى جانب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية. كما تم القضاء على قيادات بارزة في التنظيم، كانوا يشرفون على التخطيط لعمليات تخريبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشن حركة الشباب هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.