كييف تعلن إسقاط 90 من أصل 174 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 90 من أصل 174 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 174 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول وشاتالوفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 90 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وتشيركاسي وكييف وكيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا وأوديسا."

وأضاف البيان أن 70 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك، وكيروفوهراد، وسومي، وتشرنيجوف، وكييف نتيجة للهجوم الروسي.