تركيا تعلن عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر الماضي

(وكالات)

كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الاثنين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024 بلغ 873 ألف شخص، مشيرًا إلى أن وتيرة العودة تشهد تسارعًا ملحوظًا في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

وقال يلماز في تصريحاته إن "الفترة المظلمة في سوريا انتهت في 8 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين عاد 873 ألف لاجئ سوري سالمين إلى وطنهم"، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد مع استقرار الأوضاع بشكل أكبر.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده تعمل على دعم إعادة بناء سوريا بشكل يضمن لها الاستقرار والازدهار، ما سيساهم في تسريع عودة السوريين المقيمين في تركيا. وأضاف: "كلما ازدادت قوة سوريا وتحسنت أوضاعها الاقتصادية، ستتسارع عودة اللاجئين إلى بلدهم".

وفي إطار تسهيل العودة الطوعية، قال يلماز إن السلطات التركية، وخاصة إدارة الهجرة، تعمل على تيسير الإجراءات القانونية للراغبين في العودة، حيث تم فتح معابر عدة لهذا الغرض، من بينها "جيلوة غجوزو" المقابل لمعبر باب الهوى، و"يايلا داجي" (كسب)، و"أونجو بينار" (باب السلامة)، إضافة إلى معبر "غصن الزيتون" في عفرين.