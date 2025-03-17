إعلان

تركيا تعلن عودة 873 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر الماضي

11:18 ص الإثنين 17 مارس 2025

تركيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، اليوم الاثنين، أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر 2024 بلغ 873 ألف شخص، مشيرًا إلى أن وتيرة العودة تشهد تسارعًا ملحوظًا في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

وقال يلماز في تصريحاته إن "الفترة المظلمة في سوريا انتهت في 8 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين عاد 873 ألف لاجئ سوري سالمين إلى وطنهم"، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد مع استقرار الأوضاع بشكل أكبر.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده تعمل على دعم إعادة بناء سوريا بشكل يضمن لها الاستقرار والازدهار، ما سيساهم في تسريع عودة السوريين المقيمين في تركيا. وأضاف: "كلما ازدادت قوة سوريا وتحسنت أوضاعها الاقتصادية، ستتسارع عودة اللاجئين إلى بلدهم".

وفي إطار تسهيل العودة الطوعية، قال يلماز إن السلطات التركية، وخاصة إدارة الهجرة، تعمل على تيسير الإجراءات القانونية للراغبين في العودة، حيث تم فتح معابر عدة لهذا الغرض، من بينها "جيلوة غجوزو" المقابل لمعبر باب الهوى، و"يايلا داجي" (كسب)، و"أونجو بينار" (باب السلامة)، إضافة إلى معبر "غصن الزيتون" في عفرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيا نائب الرئيس التركي جودت يلماز اللاجئين السوريين العائدين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان