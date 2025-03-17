وزيرة الخارجية الألمانية تناشد ترامب عدم تقديم تنازلات لبوتين على حساب أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم تقديم أي تنازلات غير منسقة على حساب أوكرانيا في محادثاته المخطط لها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت بيربوك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إنه من المهم للغاية الآن أن يعمل الأوروبيون والأمريكيون معا وبشكل موحد، مؤكدة ضرورة أن تكون وحدة أراضي أوكرانيا أساس كل المفاوضات، مضيفة أنه لا ينبغي استبعاد أي خيار من على الطاولة مسبقا.

ولم توجه بيربوك انتقادات صريحة للمشاورات التي يعتزم ترامب عقدها مع بوتين، مشيرة إلى أن هذا جزء من العملية، مضيفة أن العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، وكذلك رؤساء دول وحكومات أوروبية، تحدثوا بالفعل مع بوتين عبر الهاتف.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم التحدث مع بوتين غدا الثلاثاء، مضيفا أنه يرى أن هناك فرصا جيدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم تستجب روسيا حتى الآن إلى مقترح أمريكي بوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت بيربوك: "الكرة الآن في ملعب بوتين".

ويمثل المسار الذي يسلكه ترامب في القضية معضلة من وجهة نظر العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبة أوكرانيا على وجه الخصوص بتقديم تنازلات. ويرى الجانب الأمريكي أنه يتعين على أوكرانيا على سبيل المثال أن تتخلى عن طموحاتها للانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تقبل بأن جزءا من أراضيها سوف يظل تحت السيطرة الروسية بشكل دائم.