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رئيس الشاباك السابق: نتنياهو يريد التخلص من جميع المسؤولين

10:56 ص الإثنين 17 مارس 2025

يعقوب بيري

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وكالات

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يعقوب بيري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتخلص من جميع المسؤولين الأمنيين، في محاولة للانفراد بالقرارات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بيري قوله إن "منصب رئيس الشاباك ليس قائمًا على الثقة الشخصية"، مؤكدًا أن "نتنياهو يريد التخلص من جميع الحراس والتصرف منفردًا"، في إشارة إلى تزايد التوترات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل استمرار الحرب على غزة.

وتأتي تصريحات بيري بعد إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، طلب نتنياهو سابقًا من بار تقديم استقالته، مؤكداً أن الحكومة انتظرت نتائج تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، وحان الوقت لتسليم القيادة، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم الخميس.

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يعقوب بيري رئيس الشاباك السابق نتنياهو
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