كيف علقت المعارضة الإسرائيلية على قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك؟

(وكالات)

هاجمت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث اعتبرت المعارضة هذه الخطوة بمثابة "إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة".

ووصف زعيم معسكر الدولة، بيني جانتس، القرار بأنه "خطوة خطيرة تهدد الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن الإقالة تمثل "انتهاكًا مباشرًا لأمن إسرائيل وتفكيكًا لوحدة المجتمع لأسباب سياسية وشخصية".

ودعا جانتس الإسرائيليين إلى النزول مجددًا إلى الشوارع للاحتجاج على ما وصفه بـ"التجاوز الخطير".

من جانبه، هاجم رئيس الحزب الديمقراطي، يائير جولان، قرار نتنياهو، معتبرًا أن "رئيس الوزراء أعلن الحرب على دولة إسرائيل". وأضاف أن الإقالة تأتي في إطار "محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق في ملفات خطيرة تتعلق بدائرته المقربة".

وأكد يائير جولان، أن المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي، متعهدًا "بالقتال بكل الوسائل لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يديرها رجل فاسد".

أما عضو الكنيست جادي آيزنكوت، فقد رأى أن نتنياهو "فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة"، متهمًا إياه بشن "حملة تطهير ضد رؤساء الأجهزة الأمنية" في محاولة لحماية نفسه من التحقيقات الجارية. وحذر من أن القرار سيؤدي إلى "احتجاج سياسي وشعبي واسع".

من جانبها، وصفت منظمة "إخوان السلاح"، التي تضم قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، إقالة بار بأنها "تجاوز خط أحمر جديد". وأكدت المنظمة أن "إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة، ليست مجرد مصادفة، بل خطوة تستهدف إسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن الإسرائيلي".