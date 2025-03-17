حماس: تهديدات المبعوث الأمريكي تعقد الأمور

غزة- (د ب أ)

ردت حركة حماس على تصريحات المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف التي اعتبر فيها أن رد الحركة على المقترح الأمريكي لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة "غير مقبول".

ونقلت وكالة شهاب للأنباء اليوم الاثنين عن المتحدث باسم حماس حازم قاسم، قوله إن الأمر المطلوب هو الدخول في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، التي تنصل منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "وليس وضع اتفاقات جديدة وجانبية".

وأضاف: "تطبيق الاتفاق بمراحله المختلفة يضمن الأهداف، أما لغة التهديد فلا تنتج شيئا إيجابيا، بل تعمل على تعقيد الأمور، ولا تخدم تحقيق أهداف الاتفاق".

وتابع: "المسار السليم لتحقيق أهداف الاتفاق بالهدوء المستدام وإطلاق الأسرى يكمن بالأساس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا والتوقيع عليه من كل الأطراف".

وأشار قاسم إلى أن "الإدارة الأمريكية طرحت إطارا للاتفاق (الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي) وتحرك الوسطاء، بمن فيهم ويتكوف، لإنجازه، حيث يضمن الاتفاق عملية متسلسلة تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والقتلى وصولا إلى تحقيق الهدوء المستدام".

وكان ويتكوف رفض المقترح الذي تقدمت به حماس بالإفراج عن أسير أمريكي إسرائيلي وإعادة جثث أربعة آخرين مزدوجي الجنسية.

وقال ويتكوف، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، إن مقترح حماس بشأن وقف إطلاق النار لا يصلح أن يكون منطلقا للتفاوض، معتبرا أن الجواب الذي وصل من الحركة بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وأشار ويتكوف إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وقال إنه أمر سيكون رائعا لعائلاتهم، مؤكدا أن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار بغزة يتضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، بينهم المواطن الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وكرر ويتكوف قائلا: "ردهم غير مقبول بتاتا، أمامهم الآن فرصة، لكنها تشارف على الانتهاء"، مضيفا أنه "ينصح حماس أن تكون أكثر عقلانية وأن تشاهد ما فعلته الضربات الأمريكية بالحوثيين".