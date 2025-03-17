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إيران تحذر من تفعيل "آلية الزناد" وتؤكد جاهزيتها لجميع السيناريوهات

10:29 ص الإثنين 17 مارس 2025

علم ايران

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(وكالات)

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، مما أسمتها "تفعيل آلية الزناد"، قائلة إنه ستكون لها تداعيات على جميع الأطراف.

جاءت التحذيرات الإيرانية، في إطار فتح الملف النووي الإيراني، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكدت طهران أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام الآلية الحالية ضدها.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها تأخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار، مشيرة إلى أن لديها خططًا وبرامج للتعامل مع مختلف المسارات المحتملة. كما أعلنت عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا، في وقت تتزايد فيه التهديدات المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي للبلاد.

وفي سياق متصل، شددت طهران على أنها ستثير خلال مشاوراتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخاطر الناجمة عن التهديدات التي تستهدف منشآتها النووية، معتبرة أن التصريحات السياسية الصادرة عن مدير الوكالة الدولية لا تخدم مسار التعاون بين الجانبين.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد تناولت الخارجية الإيرانية التطورات على الحدود اللبنانية-السورية، ووصفتها بالمؤسفة، معربة عن أسفها لوصول الأوضاع في المنطقة إلى هذا المستوى من التوتر. كما أكدت أن بيان حزب الله كان واضحًا في نفيه للاتهامات المتعلقة بضلوعه في أي هجمات عبر الحدود.

وفيما يتعلق بالتصعيد في المنطقة، اعتبرت طهران أن تل أبيب هي المستفيد الأول من الوضع الحالي، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي يتمثل في إضعاف المنطقة وتقسيم سوريا.

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إيران تفعيل آلية الزناد وزارة الخارجية الإيرانية
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