ماكرون: المخطط الفرنسي البريطاني لا يستهدف نشر "حشود" من الجنود في أوكرانيا

باريس- (أ ب)

بلور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض المهام المحتملة التي يمكن أن تقوم بها قوة دعم عسكرية لأوكرانيا تعمل باريس ولندن على تشكيلها مع دول أخرى، في ما يسمى "تحالف الراغبين" الذي يمكن أن ينتشر بعد أي وقف لإطلاق النار مع روسيا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية قبيل القمة التي استضافتها المملكة المتحدة يوم السبت، قال ماكرون إن المخطط الفرنسي البريطاني لا يستهدف نشر "حشود" من الجنود في أوكرانيا، وبدلا من ذلك يعتزم نشر وحدات من القوات في مواقع رئيسية.

وقال مكتب ماكرون يوم الأحد إنه لم يتسن توفير تسجيل لحوار الرئيس الفرنسي مع مراسلي الصحف الفرنسية الإقليمية ليلة الجمعة.

ولكن وفقا لصحيفتي "لا ديبيش دو ميدي" و"لو باريزيان"، تحدث الرئيس الفرنسي عن قيام كل من الدول المشاركة بنشر عدة آلاف من القوات في ”نقاط رئيسية“ في أوكرانيا. وقد تشمل مهامهم توفير التدريب ودعم الدفاعات الأوكرانية، لإظهار الدعم طويل الأمد لكييف، حسبما نقلت التقارير عن ماكرون.

وأضاف ماكرون أن الوحدات المقترحة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون بمثابة "ضمانة لأمن" أوكرانيا، وأن "العديد من الدول الأوروبية، وغير الأوروبية أيضا، أعربت عن استعدادها للانضمام إلى مثل هذا الجهد عندما يتم تأكيده"، حسبما ذكرت صحيفة "لا ديبيش".

ونقلت صحيفة لو باريزيان عن ماكرون قوله إن موافقة موسكو على نشر مثل هذه القوات ليست ضرورية. "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت أن تكون قوات الحلفاء على أراضيها، فالأمر ليس متروكا لروسيا لقبوله أو عدم قبوله".

يشار إلى أن نحو 30 زعيما شاركوا في الاجتماع الافتراضي، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى مسؤولين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.