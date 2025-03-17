الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أمريكية للمرة الثانية خلال 24 ساعة

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الإثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأوضح أن القوات المسلحة (التابعة للحوثيين) "نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".

وأشار سريع إلى أن "مقاتلات العدو- في إشارة إلى المقاتلات الأمريكية- المحلقة اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها".

وأردف بالقول "بالتوكل على الله نتصدى لهذا العدوان الإجرامي ونواجه التصعيد بالتصعيد".

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أن قوات جماعته "ستمضي قدما في تنفيذ ما ورد بكلمة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بشأن الخيارات التصعيدية في حال استمر العدوان على اليمن".

كما أكد استمرارهم في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب" حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".

وكان زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، قد توعد مساء الأحد، الولايات المتحدة بخيارات تصعيدية إضافية بعد غارات أمريكية مكثفة استهدفت مواقع للجماعة المتحالفة مع إيران.