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الدفاع الروسية: إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:21 ص الإثنين 17 مارس 2025

إسقاط طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتينك عن بيان لوزارة الدفاع الروسية: أنه تم تدمير "36 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و7 فوق إقليم مقاطعة أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق كل من مقاطعة روستوف وجمهورية كالميكيا، وطائرتان فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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إسقاط طائرات مسيرة منظومات الدفاع الجوي الروسية روسيا
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