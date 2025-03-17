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كوريا الشمالية تتحدى مجموعة السبع وتؤكد تمسكها بالسلاح النووي

08:26 ص الإثنين 17 مارس 2025

كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

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وكالات

رفضت كوريا الشمالية بشكل قاطع دعوة مجموعة السبع للتخلي عن أسلحتها النووية، معتبرة أن تطوير هذه الأسلحة حق سيادي لا يمكن المساس به.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، وصفت بيونج يانج مجموعة السبع بأنها: "جماعة إجرامية نووية" تهدد السلام والأمن العالميين، متهمة إياها بالتركيز على "الانتشار النووي غير القانوني والخبيث" تحت ذرائع "المشاركة النووية" و"توفير الردع الموسع"، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت كوريا الشمالية على أن وضعها كدولة نووية مكرس في دستورها، ولن يتغير بغض النظر عن اعتراف الدول الأخرى.

وحذرت من أنها ستواصل تعزيز ترسانتها النووية "كماً ونوعاً" رداً على ما وصفته بـ"التهديدات الخارجية".

واختتم البيان بتأكيد عزم بيونج يانج على مواصلة تحديث قواتها المسلحة النووية وفقا لدستورها وقوانينها المحلية، لضمان أمنها وسيادتها.

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