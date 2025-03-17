ابتزاز واستغلال نفوذ.. نتنياهو يوضح سبب إقالة رئيس الشاباك



وكالات

قالت القناة "14" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح في محادثات مع وزراء الليكود سبب إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار قائلا: إن الأخير "ابتزه".

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله لوزراء الليكود: إن رئيس جهاز الأمن العام رونين بار ابتزه بالتهديدات واستغل قوة ونفوذ الجهاز لتخويفه من أجل البقاء في منصبه.

وبحسب نتنياهو: "فإن ترتيب الأمور هو عكس ما يحاول رونين بار خلقه"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "رئيس الشاباك اخترع تحقيقا عقيما في قضية "قطر-غيت" عندما أدرك أنني أنوي إقالته من منصبه حتى يتمكن من مواصلة التشبث بالكرسي".

وتابع: "لقد أخطأ في واجبه ومن صلاحياتي إقالته": مضيفا: "كما أقلت يوآف جالانت لانعدام الثقة، وحققنا إنجازات عظيمة، هكذا سيكون الحال هذه المرة أيضا".

وفيما يتعلق بقضية "قطر-غيت" تحويل الأموال من قطر لمساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي ينفيها مكتب نتنياهو، أمرت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتصيون جنوب تل أبيب الأسبوع الماضي، بناء على طلب الشرطة بحظر النشر لمدة 30 يوما حول (قضية قطر ومستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) وفق ما أفادت القناة "14" العبرية.

وأمس الأحد، أفاد إعلام عبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار بسبب ما وصفه بـ"انعدام الثقة المستمر" في خطوة تنذر بأزمة كبيرة داخل إسرائيل.

وسيكون اجتماع الحكومة يوم الأربعاء حاسما، حيث ينتظر أن يصوت الوزراء على القرار الذي قد يحدث زلزالا سياسيا وأمنيا في إسرائيل.