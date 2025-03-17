خلال 24 ساعة.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية للمرة الثانية



وكالات

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أن القوات المسلحة التابعة للحوثيين نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا.

وأشار إلى أن "مقاتلات العدو- في إشارة إلى المقاتلات الأمريكية- المحلقة اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق صواريخ ومسيرات على حاملة الطائرات والقطع التابعة لها".

وأكد أن قوات جماعته: "ستمضي قدما في تنفيذ ما ورد بكلمة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، بشأن الخيارات التصعيدية في حال استمر العدوان على اليمن".

كما أكد استمرارهم في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب" حتى رفع الحصار عن قطاع غزة".