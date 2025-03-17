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إسرائيل تُعلن استهداف مبان لحزب الله جنوب لبنان

08:02 ص الإثنين 17 مارس 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه شن غارات استهدفت مقر قيادة تابعا لقوة "الرضوان" ومباني أخرى يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغار جيش الدفاع في الساعات الأخيرة على مقر قيادة تابع لقوة الرضوان بالإضافة إلى مباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان"، بحسب روسيا اليوم.

وحذر من أن "وجود بنى تحتية ارهابية من هذا النوع يشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث لن يسمح جيش الدفاع بوجود أنشطة من هذا النوع وسيتحرك ضدها".

وأكد أن "جيش الدفاع سيهاجم مخربين مسلحين في جنوب لبنان وسيعمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

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