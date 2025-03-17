إعلان

ترامب: هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا

07:59 ص الإثنين 17 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب: "تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا إنهاء هذه الحرب، ربما ننجح، وربما لا، ولكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن ترامب نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غد الثلاثاء 18 مارس، وأنه "قد يظهر شيء ما للإعلان عنه".

ولفت ترامب إلى أنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا، وأنه قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الروسي الحدود الروسية-الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر