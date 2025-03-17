ترامب: هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب: "تم بذل جهود كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا إنهاء هذه الحرب، ربما ننجح، وربما لا، ولكن أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جدا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن ترامب نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غد الثلاثاء 18 مارس، وأنه "قد يظهر شيء ما للإعلان عنه".

ولفت ترامب إلى أنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا، وأنه قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا.