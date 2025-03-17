ترامب: سأجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي غدا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء 18 مارس، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع "الدول المعنية" بأوروبا بما في ذلك بريطانيا والنرويج وفرنسا وفنلندا، ودول أخرى بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف: "نجري مناقشات مع جميع الدول الأوروبية المعنية بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وفنلندا، وجميع الدول الأخرى".