إعلان

ترامب: سأجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي غدا

06:18 ص الإثنين 17 مارس 2025

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الثلاثاء 18 مارس، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع "الدول المعنية" بأوروبا بما في ذلك بريطانيا والنرويج وفرنسا وفنلندا، ودول أخرى بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف: "نجري مناقشات مع جميع الدول الأوروبية المعنية بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وفنلندا، وجميع الدول الأخرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر