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غارة أمريكية جديدة تستهدف مجمعا حكوميا شمالي اليمن

03:17 ص الإثنين 17 مارس 2025

القوات الجوية الأمريكية أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام حوثية، أن القوات الجوية الأمريكية شنت غارة جديدة قبل قليل، استهدفت مجمعا حكوميا في محافظة الجوف شمالي اليمن، وفقا لسكاي نيوز.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة شنت ضربتين جويتين على مدينة الحديدة.

وأعلنت وسائل إعلام حوثية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وقوع "عدوان أمريكي بغارتين استهدفتا محلجا للقطن في مديرية زبيد" في محافظة الحديدة الساحلية التي سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضي.

وقالت جماعة الحوثي، مساء الأحد، إن قصفا أمريكيا بغارتين استهدف السفينة المحتجزة "جلاكسي ليدر".

وذكرت الجماعة في بيان مقتضب: أن غارتين للعدو الأمريكي استهدفتا كابينة القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة جلاكسي ليدر.

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