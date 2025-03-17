ويتكوف: أمريكا تُجري مناقشات مع الدول المعنية في أوروبا بشأن أوكرانيا



وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع "الدول المعنية" بأوروبا بما في ذلك بريطانيا والنرويج وفرنسا وفنلندا، ودول أخرى بشأن التسوية في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف: "نجري مناقشات مع جميع الدول الأوروبية المعنية بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وفنلندا، وجميع الدول الأخرى"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، فنّد ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي بي إس" المزاعم الأوروبية حول أن "موسكو ليست صادقة" في مسألة تسوية النزاع الأوكراني، معربا عن أسفه لتقييم الأمر من قبل البعض دون امتلاكهم المعرفة المباشرة اللازمة للواقع.

وأشار إلى أن "مسألة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا معقدة للغاية"، إلا أن "الجميع يرون لزاما عليهم مناقشتها" مع ذلك.

يشار إلى أن ويتكون التقى مساء الخميس الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بعد يومين من المحادثات بين واشنطن وكييف في جدة والتي وافقت أوكرانيا بعدها على اقتراح واشنطن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع إمكان تمديده بموافقة الطرفين.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص، أن اجتماعه مع الرئيس بوتين كان إيجابيا، معربا عن توقعه توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أعلن الرئيس بوتين موافقته على اقتراح الولايات المتحدة، مشددا على أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام مديد.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي حمّل ويتكوف معلومات، وإشارات إضافية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إدارة ترامب، تشعر الآن بتفاؤل حذر بشأن تعاونها مؤخرا مع روسيا على حل النزاع في أوكرانيا.

وأعلن روبيو أن موظفي الإدارة في واشنطن سوف يقومون، بعد عودة ويتكوف إلى الولايات المتحدة، بتقييم موقف روسيا "بشكل أكثر دقة" خلال اجتماع.

وأشار إلى أن ترامب سيقرر بعد ذلك "ماذا ستكون عليه الخطوات التالية" للولايات المتحدة في ما يتعلق بالتسوية.