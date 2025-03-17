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موسكو: أي قوات حفظ سلام تابعة للناتو بأوكرانيا ستصبح طرفًا في الحرب

01:49 ص الإثنين 17 مارس 2025

أندريه رودينكو

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وكالات

قالت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن موسكو ستطالب بضمانات أمنية قوية عند حل الصراع في أوكرانيا.

وأشار رودينكو، إلى أنه ينبغي أن يكون من ضمانات حل الصراع في أوكرانيا حياد كييف ورفض دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبولها عضوا.

وأوضح رودينكو، أن الحديث عن وجود قوات حفظ سلام تابعة للناتو أو الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا سخيف، مؤكدا أن أي قوات حفظ سلام أوروبية أو تابعة للناتو بأوكرانيا ستصبح طرفا في الصراع.

ولفت رودينكو، إلى أنه من الممكن أن يتضمن اتفاق سلام مراقبين غير مسلحين أو بعثة مدنية في أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن وضع مراقبين غير مسلحين ضمن دعم دولي لأوكرانيا بعد الحرب قد يُبحث إذا تم اتفاق سلام.

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