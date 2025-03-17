غارتان أمريكيتان تستهدفان مديرية زبيد بمحافظة الحديدة



وكالات

استهدفت فجر اليوم الاثنين، المقاتلات الأمريكية بغارتين مديرية زبيد بمحافظة الحديدة.

تأتي الغارات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، فيما تتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إذ أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي أن قرار حظر الملاحة إسنادا لغزة سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه، مشيرا إلى أنهم سينتقلون إلى خيارات تصعيدية إذا استمر هذا العدوان.

وأكد الحوثي، أن موقف بلدهم وقراره في الإسناد للشعب الفلسطيني هو حظر الملاحة الإسرائيلية، وبشكل واضح أن قراره يخص العدو الإسرائيلي فقط، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية "ليل السبت الأحد" على مواقع الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا و98 مصابا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر السبت، أوامر للجيش بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أن الولايات المتحدة ستشن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن لحين وقف عملياتهم العسكرية التي تستهدف الأصول الأمريكية والشحن العالمي.

ردا على ذلك، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحرِ الأحمرِ.

هذا التصعيد جاء على خلفية إعلان الحوثيين استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء الماضي، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تم تعليقها للضغط على "حماس"، مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وكان الحوثيون قد علقوا عمليات استهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.