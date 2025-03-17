متداول| فيديو للحظة الاعتداء على الجنود السوريين القتلى في لبنان

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما يقولون إنه لحظة الاعتداء على الجنود السوريين الثلاثة القتلى في لبنان على يد عناصر من حزب الله.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 3 من قوات الجيش السوري في اشتباكات مع مسلحين لبنانيين في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.

يظهر بالفيديو أحد عناصر حزب ايران اللبناني يوثق لحظة ضرب أحد عناصر الجيش السوري رجما بالحجارة حتى الموت بعد أن دخل هو ورفاقه بالخطأ الى مواقع الحزب على الحدود السورية اللبنانية اليوم

استشهدوا الثلاثة الظاهرين بالصورة تقبلهم الله.

https://t.co/2YrwZ0PQNE — Wolverine (@Wolveri07681751) March 16, 2025

وكان مصدر أمني سوري، أفاد بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، الأحد، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله اللبناني.

من جانبه، نفى حزب الله اللبناني في بيان، الأحد، ما يتم تداوله عن علاقته بالأحداث على الحدود السورية، مؤكدا أن لا علاقة له بأي أحداث داخل سوريا.

وقال مصدر بوزارة الدفاع السورية، إن الجيش السوري يستهدف بالمدفعية تجمعات حزب الله اللبناني التي قتلت جنودا على الحدود، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وكشفت مصادر في تصريحات لقناة "العربية/الحدث"، عن بدء نزوح أعداد كبيرة من شرق لبنان خشية تطور الاشتباكات بين حزب الله والجيش السوري.

وأفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن قصفا مدفعيا من الأراضي السورية يستهدف بلدة القصر في قضاء الهرمل شرقي لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.