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السودان.. الجيش يبسط سيطرته على مواقع حيوية بوسط الخرطوم

12:11 ص الإثنين 17 مارس 2025

نبيل عبدالله المتحدث باسم الجيش السوداني

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وكالات

قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله، الأحد، إن الجيش بسط سيطرته على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني في بيان، أن قواته تضيق الخناق على مليشيا الدعم السريع في القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية بوسط العاصمة.

وأشار إلى أن قوات المدرعات دحرت الدعم السريع في محور نادي الأسرة، وأبراج النيلين وجسر المسلمية وموقف شروني وسط الخرطوم، مؤكدا أن قواته تتقدم بثبات مدعومة من الشعب وسط العاصمة.

وفي بيان سابق، تعهد الجيش السوداني بتحرير العاصمة السودانية من قبضة قوات الدعم السريع قبل انتهاء شهر رمضان.

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