مستشار الأمن القومي الأمريكي: قد نقصف أهدافًا إيرانية في اليمن المرة القادمة

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قد تقصف أهدافا إيرانية في اليمن كجزء من حملتها العسكرية ضد الحوثيين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، أمس السبت، بشن ضربات في أنحاء اليمن أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، وفقا لوسائل الإعلام المرتبطة بالحوثيين، وقال والتز أن الضربات "استهدفت عدة قادة حوثيين وأدت إلى قتلهم".

ونقل موقع "إكسيوس" الإخباري الأمريكي عن والتز قوله إن الولايات المتحدة مستعدة لاستهداف ليس فقط الحوثيين المدعومين من إيران، بل أيضا ضرب أهداف مرتبطة بإيران بشكل أكثر مباشرة.

وأضاف والتز أن الأهداف التي "ستكون على الطاولة" تشمل السفن الإيرانية بالقرب من السواحل اليمنية التي تساعد الحوثيين في جمع المعلومات الاستخبارية، والمدربين العسكريين الإيرانيين، و"أشياء أخرى قاموا بنشرها لمساعدة الحوثيين في مهاجمة الاقتصاد العالمي".

وقال والتز في مقابلة مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وشدد والتز على أنه يجب على إيران "تسليم والتخلي عن" جميع عناصر برنامجها النووي بما في ذلك الصواريخ والتسليح وتخصيب اليورانيوم "وإلا فإنها يمكن أن تواجه سلسلة كاملة من العواقب الأخرى"، مضيفا أنه " قد تم عرض طريق للخروج من هذا الوضع على إيران".

وتابع والتز قائلا إن الضربات في اليمن أمس السبت كانت أيضا رسالة إلى إيران.

واختتم والتز قائلا: "لن نُحاسب الحوثيين فقط، بل أيضا داعميهم الإيرانيين".