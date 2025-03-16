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بعد مقتل 3 جنود.. الجيش السوري يقصف تجمعات لحزب الله بالمدفعية

11:04 م الأحد 16 مارس 2025

الجيش السوري يقصف تجمعات لحزب الله بالمدفعية

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وكالات

قال مصدر بوزارة الدفاع السورية، الأحد، إن الجيش السوري يستهدف بالمدفعية تجمعات حزب الله اللبناني التي قتلت جنودا على الحدود، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، الأحد، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله اللبناني.

وأفاد مصدر أمني سوري، الأحد، بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 3 من قوات الجيش السوري في اشتباكات مع مسلحين لبنانيين في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر 3 جثامين لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه القاع الحدودية مع سوريا.

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