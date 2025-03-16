بعد نحو عام ونصف من احتجازها.. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة إسرائيلية باليمن

وكالات

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن الجيش الأمريكي استهدف بغارتين برج القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة "جالاكسي ليدر".

وسيطر الحوثيون على سفينة جالاكسي وطاقمها في نوفمبر عام 2023، لعدم التزامها بتحذيرات منع مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة إليها.

ونفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حينها أن تكون السفينة إسرائيلية أو وجود إسرائيليين على متنها، ووصفت عملية الاحتجاز بأنها "عمل إرهابي" يستهدف أمن الملاحة الدولية.

وفي أواخر يناير الماضي، أطلق الحوثيون سراح طاقم السفينة بعد تواصلهم مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس وسلطنة عمان.