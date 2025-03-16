الحوثيون: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الأمريكية إلى 53 شخصًا

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية على اليمن إلى 53 شخصا.

و‏وأفادت تقارير إعلامية، ليل السبت، بأن القوات الأمريكية استهدفت بـ3 غارات شرق مديرية مجزر في محافظة مأرب اليمنية.

وأشارت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، إلى تجدد الغارات الأمريكية على مدينة صعدة شمال اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن هجماتها على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن مستمرة.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب أمر باتباع نهج أكثر عدوانية من الإدارة السابقة تجاه جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الضربات نُفذت جزئيا بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات هاري إس ترومان في البحر الأحمر.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن من بين المواقع المستهدفة في الهجمات الأمريكية منازل قياديين حوثيين في العاصمة صنعاء.

وأشار مسؤول دفاعي أمريكي، إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في المنطقة وتقود الرد العسكري الأمريكي، موضحا أن إسقاط مسيرة أمريكية وتوعد الحوثيين بشن هجمات دفع لتجديد العمل العسكري الأمريكي.

وأكد مسؤولون دفاعيون أمريكيون، أن عسكريين بحثوا مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع الخيارات العسكرية ضد الحوثيين.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله" الحوثيين" في اليمن، السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف أطراف مدينة ذمار ومديرية عنس.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، السبت، أن عدوانا أمريكيا بريطانيا يستهدف شمال مدينة صعدة بمحافظة صعدة.

كانت وسائل الإعلام الحوثية أفادت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون