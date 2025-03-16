بعد مقتل 3 جنود.. الدفاع السورية تتعهد بالرد على حزب الله اللبناني

وكالات

أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان، الأحد، أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد التصعيد الخطير من قبل حزب الله اللبناني.

وأفاد مصدر أمني سوري، الأحد، بوقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأشارت تقارير إعلامية، إلى مقتل 3 من قوات الجيش السوري في اشتباكات مع مسلحين لبنانيين في ريف حمص على الحدود السورية اللبنانية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر 3 جثامين لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه القاع الحدودية مع سوريا.