رئيس حكومة الاحتلال السابق: لن تتمكن إسرائيل من التعافي إلا باستقالة نتنياهو

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.

وأكد بينت، أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحماس وحزب الله اللبناني ببناء نفسيهما كقوى على حدود إسرائيل، مشددا على أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.

وأوضح بينت، أنه لن تتمكن إسرائيل من التعافي إلا باستقالة نتنياهو.