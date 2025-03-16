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رئيس حكومة الاحتلال السابق: لن تتمكن إسرائيل من التعافي إلا باستقالة نتنياهو

09:53 م الأحد 16 مارس 2025

نفتالي بينت

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وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.
وأكد بينت، أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحماس وحزب الله اللبناني ببناء نفسيهما كقوى على حدود إسرائيل، مشددا على أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.
وأوضح بينت، أنه لن تتمكن إسرائيل من التعافي إلا باستقالة نتنياهو.

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نفتالي بينت بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
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