مسؤول إسرائيلي: نستعد للحوثيين وكأن بيننا كيلومتران فقط

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن مصدر، الأحد، إن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تستعد لاحتمال شن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية هجوما على إسرائيل جوا وبحرا.

وأشار المصدر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للحوثيين وكأن المسافة بين إسرائيل واليمن كيلومتران وليس 2000 كيلومتر.

صرح زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عدواناً جديداً ضد اليمن من خلال شن غارات وقصف بحري على عدة محافظات يمنية.

وأضاف الحوثي أن الهدف من هذا العدوان هو إيقاف دعم اليمن للشعب الفلسطيني في مواجهة حصار الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني فيما وصفه بـ "الإبادة الجماعية"، مشيراً إلى أنه لا يوجد تحرك جاد من المجتمع الدولي لفرض دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واتهم زعيم جماعة أنصار الله أمريكا بأنها شريك رئيسي في دعم إسرائيل لتحقيق مخططاتها، موضحا أن عدم التحرك لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة يشجع أمريكا وإسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيراً إلى قرارهم بتهديد الملاحة الإسرائيلية كوسيلة للضغط من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار الحوثي إلى أن هذا القرار يقتصر على العدو الإسرائيلي فقط، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية المدعومة من أمريكا في غزة لا يمكن السكوت عليها.

وأكد أن الحل الوحيد للأزمة في غزة هو إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة سكان القطاع من التجويع والعطش، محذراً من تصاعد الجرائم الإسرائيلية إذا استمر غياب التحرك الدولي.