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أول تعليق من سموتريتش على قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك

08:16 م الأحد 16 مارس 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن استبدال رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف بين نتنياهو وبار تصاعد على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب التقرير، طلب نتنياهو سابقًا من بار تقديم استقالته، مؤكداً أن الحكومة انتظرت نتائج تحقيقات جهاز الأمن الداخلي، وحان الوقت لتسليم القيادة، وذلك خلال اجتماع عُقد يوم الخميس.

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وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الشاباك بنيامين نتنياهو جهاز الشاباك رونين بار
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