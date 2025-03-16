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مكتب نتنياهو: ممثلون لطاقمنا المفاوض يشاركون حاليا في محادثات بالقاهرة

06:48 م الأحد 16 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ممثلين للطاقم الإسرائيلي المفاوض يشاركون حاليا في محادثات الأسرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن غادي آيزنكوت، نواب من الكنيست، وأعضاء لجنة الخارجية والأمن دعوا إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة.

وأوضح النواب أنهم علموا من مصادر معنية أن حماس والجهاد الإسلامي قد رممتا قدراتهما العسكرية بشكل ملحوظ، حيث أكدوا أن ذراع حماس العسكرية تضم حاليًا نحو 25 ألف مقاتل، بينما يقدر عدد مقاتلي الجهاد بأكثر من 5 آلاف.

كما طلب النواب من نتنياهو دعوة وزير الدفاع للمشاركة في الاجتماع، نظرًا لعدم تحقيق أهداف الحرب في غزة حتى الآن.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي غادي آيزنكوت الكنيست الاسرائيلي
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