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هيئة البث الإسرائيلية: دعوة لاجتماع طارئ مع نتنياهو

05:16 م الأحد 16 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن غادي آيزنكوت، نواب من الكنيست، وأعضاء لجنة الخارجية والأمن دعوا إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة.

وأوضح النواب أنهم علموا من مصادر معنية أن حماس والجهاد الإسلامي قد رممتا قدراتهما العسكرية بشكل ملحوظ، حيث أكدوا أن ذراع حماس العسكرية تضم حاليًا نحو 25 ألف مقاتل، بينما يقدر عدد مقاتلي الجهاد بأكثر من 5 آلاف.

كما طلب النواب من نتنياهو دعوة وزير الدفاع للمشاركة في الاجتماع، نظرًا لعدم تحقيق أهداف الحرب في غزة حتى الآن.

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