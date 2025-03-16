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روبيو: لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن

05:05 م الأحد 16 مارس 2025

ماركو روبيو

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وكالات

قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الضربات العسكرية ضد الحوثيين تهدف إلى تقليل قدرتهم على تهديد الملاحة العالمية وشن هجمات على البحرية الأمريكية.

وأضاف في تصريحات لشبكة سي بي إس أن الولايات المتحدة لن تسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن في المياه الدولية. وأكد أن الضربات ستستمر حتى يفقد الحوثيون قدرتهم على تنفيذ هجماتهم.

وأكد روبيو أنه تم القضاء على مسؤولين حوثيين كانوا مسؤولين عن إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أنه لا يرى ضرورة للقيام بعمليات برية ضدهم في الوقت الحالي.

وصرح بالقول: "لن نسمح بوجود أشخاص في الجوار يمتلكون صواريخ يمكنهم استخدامها لتهديد البحرية الأمريكية."

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ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الحوثيين البحرية الأمريكية
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