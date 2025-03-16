وكالات

وجهت سلطات إنفاذ القانون الألمانية تهمة القتل إلى ممرض يبلغ من العمر 44 عامًا يعمل في عيادة بمدينة فورسلن، بعد اتهامه بقتل 9 مرضى ومحاولة قتل 34 آخرين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الرجل كان يحقن المرضى بمواد مميتة بهدف الحصول على "السلام والهدوء" أثناء نوبته الليلية. تم القبض عليه في يوليو 2024، ووجهت إليه 11 تهمة بمحاولة القتل.

وفي إطار جمع الأدلة، قامت السلطات بزيارة عدد من المقابر واستخرجت 4 جثث على الأقل.

وفي منتصف فبراير الماضي، وجه مكتب المدعي العام تهمًا جديدة تشمل 5 جرائم قتل و25 محاولة قتل.

وبعد مزيد من التحقيقات، أضيفت إلى القائمة 4 جرائم قتل جديدة و9 محاولات شروع بالقتل.

وتكشف التحقيقات أن الضحايا لم يكونوا فقط من المرضى الذين كانت حالتهم ميؤوسًا منها، بل شملت أيضًا أشخاصًا كانت حالتهم الصحية قد تحسنت وكانوا على وشك مغادرة المستشفى.