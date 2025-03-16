مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدى الحوثيين دفاعات جوية متطورة بشكل لا يصدق

وكالات



قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، لشبكة "إيه بي سي"، إن "الوضع الذي ورثناه من الإدارة الأمريكية السابقة في اليمن كان مريعًا".



وكشف والتز، أن كل الخيارات على الطاولة دائمًا في التعامل مع إيران و"يجب أن توقف دعمها لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مشيرًا إلى أن لدى الحوثيين دفاعات جوية متطورة بشكل لا يصدق إضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن.



وأضاف والتز، لدى الحوثيين مسيرات هجومية تحلق فوق البحر وصواريخ باليستية، لافتًا إلى أن الجماعة شت عشرات الهجمات على سفن حربية واستهدفت حركة التجارة العالمية.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي،"لن نحاسب الحوثيين فحسب بل سنحاسب إيران وداعميها أيضًا".



وشنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، أمس السبت، قالت إنها ردًا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحوثيين من أنه إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات فسيشهدون جحيمًا لم يروا مثله من قبل.



وطالب ترامب، إيران "بوقف فوري" للدعم الذي تقدمه للحوثيين، متوعدًا بمحاسبة طهران "بشكل كامل" على تصرفات وكلائها.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة إيران الخارجية، داعيًا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".



و قال أحد المسؤولين إن الضربات الأمريكية على اليمن قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، وتعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغوط على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.