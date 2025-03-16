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السلطات السودانية: العثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر (فيديو)

03:50 م الأحد 16 مارس 2025

السودان

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وكالات

أفادت السلطات السودانية، اليوم الأحد، بالعثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر في حي الفيحاء بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم، وهي منطقة كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أفراد الهلال الأحمر السوداني وهم ينتشلون الجثث وينقلونها.

وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن "هذه الواقعة تؤكد وحشية ميليشيات الدعم السريع والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين".

وكشف حمزة أن السكان المحاصرين في المنطقة قدّموا معلومات عن مواقع الجرائم والأشخاص المتورطين فيها، متوعدًا بـ "ردع كامل".

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السودان العثور على جثث حي الفيحاء
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