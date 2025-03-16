السلطات السودانية: العثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر (فيديو)

وكالات

أفادت السلطات السودانية، اليوم الأحد، بالعثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر في حي الفيحاء بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم، وهي منطقة كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع.

لاحولا ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

العثور على بئر كانت تستخدمه مل...يشيا الدعم الس....ريع للتخلص من جثامين المدنيين، سواء بعد وفاتهم داخل المعتقلات أو بعد قتلهم أمام ذويهم في حي الفيحاء #بمحلية_شرق_النيل٬ شرقي العاصمة الخرطوم.#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية pic.twitter.com/OIB9fbqZeY — 🅚🅐🅜🅐🅛 (@kamalgoga) March 16, 2025

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أفراد الهلال الأحمر السوداني وهم ينتشلون الجثث وينقلونها.

وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن "هذه الواقعة تؤكد وحشية ميليشيات الدعم السريع والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين".

وكشف حمزة أن السكان المحاصرين في المنطقة قدّموا معلومات عن مواقع الجرائم والأشخاص المتورطين فيها، متوعدًا بـ "ردع كامل".