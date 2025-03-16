السلطات السودانية: العثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر (فيديو)
وكالات
أفادت السلطات السودانية، اليوم الأحد، بالعثور على 11 جثة مجهولة الهوية داخل بئر في حي الفيحاء بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم، وهي منطقة كان يسيطر عليها قوات الدعم السريع.
لاحولا ولا قوة الا بالله— 🅚🅐🅜🅐🅛 (@kamalgoga) March 16, 2025
حسبنا الله ونعم الوكيل
العثور على بئر كانت تستخدمه مل...يشيا الدعم الس....ريع للتخلص من جثامين المدنيين، سواء بعد وفاتهم داخل المعتقلات أو بعد قتلهم أمام ذويهم في حي الفيحاء #بمحلية_شرق_النيل٬ شرقي العاصمة الخرطوم.#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية pic.twitter.com/OIB9fbqZeY
وانتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيها أفراد الهلال الأحمر السوداني وهم ينتشلون الجثث وينقلونها.
وقال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن "هذه الواقعة تؤكد وحشية ميليشيات الدعم السريع والفظائع التي ارتكبتها بحق المدنيين".
وكشف حمزة أن السكان المحاصرين في المنطقة قدّموا معلومات عن مواقع الجرائم والأشخاص المتورطين فيها، متوعدًا بـ "ردع كامل".
سلطات ولاية الخرطوم تكشف بئر استخدمتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية للتخلص من جثامين المدنيين عقب تصفيتهم بمعتقلاتها بحي الفيحاء بمحلية شرق النيل#السودان pic.twitter.com/wciay39gW7— Sudan News (@Sudan_tweet) March 15, 2025
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