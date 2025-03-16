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ويتكوف: أشجع حماس على أن تكون أكثر عقلانية

03:46 م الأحد 16 مارس 2025

ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط

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وكالات

قال المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف، إن مقترح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشأن وقف إطلاق النار لا يصلح أن يكون منطلقا للتفاوض.

وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحات لـسي إن إن، أن الجواب الذي وصلنا من حماس بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة غير مقبول على الإطلاق.

وتابع ستيفن ويتكوف: "أشجع حماس على أن تكون أكثر عقلانية مما كانت عليه"، موضحا أن هناك فرصة لحماس لكنها تتلاشى بسرعة.

وأكمل: "مقترحنا بشأن وقف إطلاق النار بغزة يتضمن إطلاق سراح 5 أسرى أحياء بينهم مواطن أمريكي"، مشيرا إلى أن ما حدث في ضرباتنا ضد الحوثيين توضيح لموقفنا من الإرهاب.

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ستيفن ويتكوف حركة حماس وقف إطلاق النار
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