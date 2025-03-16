ممرض أمريكي يعلن إسلامه.. والسبب إيمان أهل غزة (فيديو)
(وكالات)
أعلن الممرض الأمريكي ويلي ماساي، اعتناقه الإسلام، مشيرًا إلى أن إيمان أهل قطاع غزة كان دافعًا رئيسيًا لاتخاذه هذا القرار.
وفي تصريحات تداولتها وسائل الإعلام، قال ماساي: "درست في المعهد الديني، وكنت أرغب في أن أصبح كاهنًا كاثوليكيًا، لكنني وجدت نفسي أبحث عن الحقيقة بشكل أعمق".
وأضاف: "في أحد الأيام، بحثت عبر جوجل عن أقرب مسجد لي، وعندما ذهبت إليه، سألت الإمام: هل يمكنني أن أعتنق الإسلام؟".
وتابع الممرض حديثه عن تجربته قائلاً: "كل مرة أزور فيها غزة، أرى إيمان الفلسطينيين رغم ما يمرون به، وأتساءل: ما الذي يعرفونه عن الحياة وعن الله ولا أعرفه؟ لقد رأيت آباء وأمهات يحملون أطفالهم في أكياس بلاستيكية بعد أن قصفتهم إسرائيل، ومع ذلك يقولون: الحمد لله. هذا هو الإيمان الحقيقي".
View this post on Instagram
فيديو قد يعجبك: