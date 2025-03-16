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ممرض أمريكي يعلن إسلامه.. والسبب إيمان أهل غزة (فيديو)

03:32 م الأحد 16 مارس 2025

غزة

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(وكالات)

أعلن الممرض الأمريكي ويلي ماساي، اعتناقه الإسلام، مشيرًا إلى أن إيمان أهل قطاع غزة كان دافعًا رئيسيًا لاتخاذه هذا القرار.

وفي تصريحات تداولتها وسائل الإعلام، قال ماساي: "درست في المعهد الديني، وكنت أرغب في أن أصبح كاهنًا كاثوليكيًا، لكنني وجدت نفسي أبحث عن الحقيقة بشكل أعمق".

وأضاف: "في أحد الأيام، بحثت عبر جوجل عن أقرب مسجد لي، وعندما ذهبت إليه، سألت الإمام: هل يمكنني أن أعتنق الإسلام؟".

وتابع الممرض حديثه عن تجربته قائلاً: "كل مرة أزور فيها غزة، أرى إيمان الفلسطينيين رغم ما يمرون به، وأتساءل: ما الذي يعرفونه عن الحياة وعن الله ولا أعرفه؟ لقد رأيت آباء وأمهات يحملون أطفالهم في أكياس بلاستيكية بعد أن قصفتهم إسرائيل، ومع ذلك يقولون: الحمد لله. هذا هو الإيمان الحقيقي".

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غزة ممرض أمريكي يعلن إسلامه اعتناق الإسلام
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