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الجيش الإسرائيلي يعلن انضمام 3 طائرات إف- 35 جديدة لسلاحه الجوي

03:26 م الأحد 16 مارس 2025

سلاح الجو الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انضمام 3 طائرات إف- 35 جديدة إلى سلاحه الجوي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، "هبطت ثلاث طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن (أمريكية) يوم الخميس الماضي في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنضم إلى صفوف سلاح الجو والسرب "116.

وأضاف: "منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15,000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في جميع الجبهات. بفضل الخبرة العملياتية والتنوع بين المهام والجبهات المختلفة التي تتيحها الطائرة، تم استخلاص دروس عملياتية مهمة".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي طائرات إف- 35 أفيخاي أدرعي
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