الجيش الإسرائيلي يعلن انضمام 3 طائرات إف- 35 جديدة لسلاحه الجوي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انضمام 3 طائرات إف- 35 جديدة إلى سلاحه الجوي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، "هبطت ثلاث طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن (أمريكية) يوم الخميس الماضي في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنضم إلى صفوف سلاح الجو والسرب "116.

#عاجل انضمام ثلاث طائرات F-35i جديدة إلى سلاح الجو الاسرائيلي



🔵هبطت ثلاث طائرات F-35i من إنتاج شركة لوكهيد مارتن يوم الخميس الماضي في قاعدة نيفاتيم الجوية حيث ستنض إلى صفوف سلاح الجو والسرب 116.



🔵منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15,000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت… pic.twitter.com/dP7iCJYmKS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 16, 2025

وأضاف: "منذ اندلاع الحرب، نفذت منظومة F-35i أكثر من 15,000 ساعة طيران عملياتية، وشاركت في آلاف الطلعات الجوية في جميع الجبهات. بفضل الخبرة العملياتية والتنوع بين المهام والجبهات المختلفة التي تتيحها الطائرة، تم استخلاص دروس عملياتية مهمة".