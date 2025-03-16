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ترامب يتعرض لضربة "ميكروفون" من صحافية… ويرد: ستشتهرين (فيديو)

03:17 م الأحد 16 مارس 2025

ترامب

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد غير متوقع خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بقاعدة أندروز في ولاية ميرلاند، حيث كان يتحدث عن الوضع في قطاع غزة ودور بلاده في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، عندما غافلته صحافية وضربته بالميكروفون على فمه دون قصد.

وعلى الفور، بدت الصحافية محرجة واعتذرت سريعًا، لكن ترامب—الذي بدا مستغربًا في البداية—رد بروح الدعابة قائلاً: "ستشتهرين الليلة وتصبحين قصة كبيرة"، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام ستضج بهذا المشهد.

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