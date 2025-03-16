الجيش السوداني يواصل تقدمه نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم

(وكالات)

أعلن سلاح المدرعات في الجيش السوداني عن تحقيق تقدم عسكري جديد في العاصمة الخرطوم، حيث تمكنت قواته من السيطرة على "أبراج النيلين" و"جسر المسلمية"، ما يعزز موقعها الاستراتيجي في المواجهة مع قوات الدعم السريع.



وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فإن الجيش يتقدم باتجاه القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بعد استعادة السيطرة على عدة مواقع رئيسية، أبرزها موقف شروني، وهو أحد الطرق المؤدية إلى مقر الحكم في البلاد.

بالتزامن مع العمليات في الخرطوم، يواصل الجيش السوداني تقدمه في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بهدف تأمين المدينة ودحر قوات الدعم السريع، التي تسعى لتعزيز مواقعها هناك.