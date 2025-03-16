ترامب يفوض القادة العسكريين الأمريكيين بالشرق الأوسط بتوجيه الضربات بدون إذنه

وكالات

أوضحت صحيفة "بوليتيكو"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح للقادة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط بتنفيذ الضربات "بلا رادع"، ودون إذن البيت الأبيض.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن ترامب أعلن يوم أمس السبت أن الطائرات الحربية الأمريكية شنت سلسلة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف متعددة تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وقال ترامب في منشور كتبه على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها "تروث سوشيال"، إن الضربات على اليمن تهدف إلى "تدمير قواعد الإرهابيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية"، كما تهدف إلى "حماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة."

تأتي هذه الضربات بعدما قام البيت الأبيض بتخفيف القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على القادة العسكريين فيما يتعلق بتنفيذ الضربات الجوية على أهداف المتشددين، وفق "بوليتيكو".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه بناءً على هذا التعديل، أصبح بإمكان القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط وإفريقيا الآن تنفيذ الضربات حيثما يرون ذلك مناسبًا، دون الحاجة إلى طلب موافقة البيت الأبيض.

ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الزيادة في الضربات التي شهدتها الصومال في الأسابيع الأخيرة والتي استهدفت مقاتلي حركة "الشباب"، بالإضافة إلى الضربات في سوريا ضد قادة تنظيم "داعش"، هي نتيجة لهذه السياسة الجديدة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أنه ستكون هناك المزيد من الضربات في المنطقة مع ظهور فرص جديدة للجيش "لاستهداف قادة المتشددين".