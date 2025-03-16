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السباحة السورية العالمية يسري مارديني تبكي على ركام منزلها بدمشق (فيديو)

02:55 م الأحد 16 مارس 2025

يسرى مارديني

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وكالات

انتشر مقطع فيديو مؤثر للسباحة السورية يسرى مارديني، ظهرت فيه وهي تبكي على أنقاض منزلها في سوريا، بعد سنوات من الفرار بسبب الحرب.

ووقفت مارديني على أنقاض منزلها في داريا، إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، وسط الكثير من المباني المدمرة.

وتركت يسري سوريا كـ لاجئة عبر البحر واجهت الموت، لتعود بعد نحو 10 سنوات كسباحة عالمية، تبكي على ركام منزلها المدمر.

وفرت يسرى مارديني مع شقيقتها سارة من سوريا في عام 2015، عبر لبنان وتركيا وصولاً إلى جزيرة لسبوس في اليونان، وشاركت في الأولمبياد مرتين.

ووضعت مجلة أمريكية اسم مارديني ضمن قائمة "25 امرأة غيرن العالم". كما تم إنتاج فيلم درامي أمريكي يحمل اسم "السباحتان"، يروي قصة يسري وسارة مارديني.

وتم تعيين يسري مارديني سفيرة الأمم المتحدة للاجئين.

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يسرى مارديني دمشق السباحة السورية العالمية
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