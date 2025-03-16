السباحة السورية العالمية يسري مارديني تبكي على ركام منزلها بدمشق (فيديو)

وكالات

انتشر مقطع فيديو مؤثر للسباحة السورية يسرى مارديني، ظهرت فيه وهي تبكي على أنقاض منزلها في سوريا، بعد سنوات من الفرار بسبب الحرب.

ووقفت مارديني على أنقاض منزلها في داريا، إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، وسط الكثير من المباني المدمرة.

السبّاحة السورية يسرى مارديني تنهار باكية في فيديو نشرته على صفحتها الشخصية، توثق فيه لحظة عودتها إلى منزلها المدمر في داريا بضواحي دمشق. #سوريا #داريا pic.twitter.com/CjPApjNZV9 — Shams TV (@shamsnewstv) March 15, 2025

وتركت يسري سوريا كـ لاجئة عبر البحر واجهت الموت، لتعود بعد نحو 10 سنوات كسباحة عالمية، تبكي على ركام منزلها المدمر.

وفرت يسرى مارديني مع شقيقتها سارة من سوريا في عام 2015، عبر لبنان وتركيا وصولاً إلى جزيرة لسبوس في اليونان، وشاركت في الأولمبياد مرتين.

ووضعت مجلة أمريكية اسم مارديني ضمن قائمة "25 امرأة غيرن العالم". كما تم إنتاج فيلم درامي أمريكي يحمل اسم "السباحتان"، يروي قصة يسري وسارة مارديني.

وتم تعيين يسري مارديني سفيرة الأمم المتحدة للاجئين.