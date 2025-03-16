مفاوضات سرية بين ألمانيا والشرع لإعادة 900 ألف لاجئ سوري

(وكالات)

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري محادثات سرية مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بهدف إعادة ما يقارب 900 ألف لاجئ سوري يقيمون على الأراضي الألمانية.



ووفقًا للتقرير، فإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، تقود مفاوضات مع الحكومة الانتقالية السورية لتأمين عودة منظمة وممرحلة، تشمل خططًا لمنح بعض اللاجئين "رحلات استطلاعية" إلى سوريا دون أن يفقدوا وضعهم القانوني في ألمانيا.

وفي رد على استفسارات الصحيفة، أقر المتحدث باسم الوزارة بوجود اتصالات مع الحكومة الانتقالية السورية حول قضايا تتعلق بعودة اللاجئين، لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل حول ترتيبات السفر المحتملة أو الجدول الزمني للخطط المطروحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الألمانية تدرس بعناية تنظيم زيارة رسمية إلى دمشق، في خطوة وصفتها بـ"بالغة الحساسية"، بالنظر إلى الوضع السياسي المعقد في سوريا. كما أوضح التقرير أن المفاوضات تستهدف 974 ألف لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات العودة الطوعية المحتملة في أوروبا.

ويبدو أن أحد الدوافع الاقتصادية الأساسية وراء هذه الخطة هو تخفيف الضغط على نظام الرعاية الاجتماعية الألماني، حيث كشفت الصحيفة أن 512 ألف سوري يحصلون على إعانات اجتماعية، تُقدّر قيمتها بأربعة مليارات يورو سنويًا، أي بمعدل 664 يورو شهريًا لكل لاجئ.